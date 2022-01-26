إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 30 إلى 35 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية والضغط الجوي 1002 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وتقرر إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.