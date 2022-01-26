شاهد ركلات ترجيح مباراة مصر وكوت ديفوار

فاز منتخب منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 5/ 4 فى المباراة التى جمعتهما مساء ، اليوم، الأربعاء على جابوما بالكاميرون، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ليتأهل الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب فى دور الثمانية.

أحداث الشوط الإضافى الأول

مع بداية الشوط الإضافى الأول خرج مصطفى محمد ودخل محمد شريف بدلاً منه، ومع أول دقيقة شن الفراعنة هجمة منظمة كاد أن يُسجل منها هدف التقدم لولا تدخل الدفاع الإيفوارى، وفى الدقيقة 93 سدد محمد شريف كرة خطرة بضربة رأس وأصطدم بمدافع كوت ديفوار لينزف دمًا من فمه، ويغادر الملعب.

وفى الدقيقة 97 سدد أحمد سيد زيزو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة، وفى الدقيقة 101 حصل عمر كمال عبد الواحد على بطاقة صفراء بعد إلتحام مع لاعب الأفيال.، وفى الدقيقة 105 أنقذ أبو جبل مرماه من هدف محقق بعد التألق والتصدى لتسديدة صاروخية عابرة للقارات.

أحداث الشوط الإضافى الثانى

مع بداية الشوط الإضافى الثانى كثف منتخب كوت ديفوار الضغط فى محاولة لتهديد مرمى أبو جبل، لكن كافة المحاولات تحطمت على أقدام مدافعى المنتخب الوطنى، وفى الدقيقة 111 حصل سيمون ديلي على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مع محمد صلاح، وفى الدقيقة 113 أهدر تريزيجيه فرصة هدف بعدما سدد الكرة أعلى المرمى.

وفى الدقيقة 118 تلقى ويلفريد زاها البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف مع تريزيجيه ثم الاشتباك مع أحمد حجازى، وفى الدقيقة 120 أهدر تريزيجيه فرصة هدف محقق أمام المرمى.

أحداث الشوط الأول من الوقت الأصلى

انطلق الشوط الأول بسيطرة من منتخب كوت ديفوار، وفى الدقيقة 3 سدد فرانك كيسي كرة صاروخية مرت بجوار مرمى محمد الشناوى، فى أول فرصة خطرة على مرمى الفراعنة.

واستمر استحواذ الأفيال على الكرة والضغط على منتصف ملعب الفراعنة، وسط محاولات لمنتخب مصر لاختراق دفاعات كوت ديفوار الحصينة، وفى الدقيقة 9 تلقى إيريك بايلي لاعب كوت ديفوار على البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف على مصطفى محمد.

وفى الدقيقة 17 سدد عمر مرموش كرة صاروخية ارتطمت فى عارضة مرمى كوت ديفوار، بعدها حاول المنتخب الإيفوارى استعادة السيطرة على الكرة ومحاولة شن أكثر من هجمة من الجبهة اليسرى لمحمد الشناوى.

وفى الدقيقة 21 مرر عمرو السولية كرة لمحمد صلاح سدد منها كرة صاروخية تصدى لها حارس كوت ديفوار وحولها لضربة ركنية، وفى الدقيقة 28 احتسب حكم المباراة خطأ على أحمد حجازى من خارج منطقة الجزاء، سددها ماكس جارديل وأمسك بها محمد الشناوى.

فى الدقيقة 31 اضطر منتخب كوت ديفوار لإجراء أول تبديل بخروج فرانك كيسي للإصابة ونزول جيوفروي سيري داي، وفى الدقيقة 36 سدد مصطفى محمد كرة أرضية تصدى لها حارس المرمى وحولها لضربة ركنية، واستمر ضغط الفراعنة لمدة دقيقتين بمحاولات لاختراق دفاعات الأفيال.

وفى الدقيقة 39 تصدى الشناوى لأخطر فرصة فى المباراة وكاد المنتخب الإيفوارى من تسجيل هدف التقدم منها لولا تصدى الشناوى، وفى الدقيقة 41 حصل محمد صلاح على فاول من الجبهة اليمنى لمرمى كوت ديفوار، مررها كرة عرضية لكن بدون جدوى، وفى الدقيقة 46 أنقذ الشناوى فرصة هدف محقق لمنتخب كوت ديفوار.

أحداث الشوط الثانى من الوقت الأصلى

انطلق الشوط الثانى وحاول المنتخب المصرى تسجيل هدف التقدم بشن هجمات متتالية على مرمى الأفيال، وفى الدقيقة 51 أهدر عمرو السولية فرصة هدف محقق بعدما سدد الكرة أعلى المرمى بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح، وفى الدقيقة 53 كاد أن يسجل الننى الهدف بعدما سدد كرة ارتطمت فى المدافع سيمون ديلي لولا تألق سانجاري بادرا حارس كوت ديفوار.

واستمرت سيطرة منتخبنا الوطنى ومحاصرة دفاع الأفيال فى منطقة جزائهم، وفى الدقيقة 59 سقط مصطفى محمد فى وسط الملعب بعد تدخل عنيف مع لاعب الأفيال وحصل منها على فاول.

فى الدقيقة 63 تهادت كرة أمام مصطفى محمد وسط ارتباك من دفاع كوت ديفوار إلا إنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى، وفى الدقيقة 70 سدد سيباستيان هالير كرة رأسية بعد ضربة ركنية، تصدى لها محمد الشناوى وينقذ مرماه من هدف تقدم الأفيال، وفى الدقيقة 71 أجرى كيروش أول تبديل بخروج عمر مرموش ودخل تريزيجيه بدلاً منه.

وفى الدقيقة 73 أهدر تريزيجيه فرصة هدف محقق للمنتخب من الجبهة اليسرى، وفى الدقيقة 80 تعرض حمدى فتحى لإصابة فى العضلة الضامة، ليدخل أحمد سيد زيزو بدلاً منه.

وفى الدقيقة 85 كاد المنتخب الإيفوارى تسجيل هدف التقدم لولا تألق الشناوى، الذى سقط بعدها متأثرًا بإصابته ليغادر الملعب ويدخل بدلاً منه محمد أبو جبل، وتلقى أحمد سيد زيزو بطاقة صفراء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل منتخب مصر كلاُ من.. فى حراسة المرمى.. محمد الشناوى، فى خط الدفاع.. عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأحمد فتوح، فى خط الوسط.. عمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد الننى، فى الهجوم.. محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وضم تشكيل منتخب كوت ديفوار.. حراسة المرمى: سانجاري بادرا، الدفاع: سيرجي أورييه – إيريك بايلي– سيمون ديلي – جيسلان كونان، الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – إبراهيما سانجاري، الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالير– ماكس جارديل.