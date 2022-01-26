موعد مباراة مصر القادمة أمام المغرب فى ربع نهائى أمم أفريقيا

يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره المغرب فى منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالكاميرون ، بعد الفوز على كوت ديفوار فى دور ال16 من البطولة.
موعد مباراة مصر والمغرب
يلتقى المنتخب مع المغرب فى السادسة من مساء يوم الأحد 30 يناير الجارى فى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا ، بعد أن تغلب اسود الاطلسى على مالاور بهدفين مقابل هدف .
مشوار مصر فى البطولة
تأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائي البطولة بالفوز على كوت ديفوار بدور ال 16 ومن قبلها الخسارة امام نيجيريا بهدف ، والفوز على غينيا بيساو والسودان بنفس النتيجة .
وتغلب منتخب مصر على كوت ديفوار فى دور الـ 16 بركلات الترجيح 4\5 ، بعد أن انتهى الوقت الاصلى بالتعادل
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