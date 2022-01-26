شاهد ركلة "محمد صلاح" تقود الفراعنة لقهر أفيال كوت ديفوار

سدد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى ركلة الترجيح الأخيرة التى قادت الفراعنة لقهر منتخب كوت ديفوار والتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون.

يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره المغرب فى منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالكاميرون ، بعد الفوز على كوت ديفوار فى دور الـ16 من البطولة فى السادسة من مساء يوم الأحد 30 يناير الجارى، بعد أن تغلب اسود الاطلسى على مالاور بهدفين مقابل هدف .

تأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائي البطولة بالفوز على كوت ديفوار بدور ال 16 ومن قبلها الخسارة أمام نيجيريا بهدف ، والفوز على غينيا بيساو والسودان بنفس النتيجة .

وتغلب منتخب مصر على كوت ديفوار فى دور الـ 16 بركلات الترجيح 4\5 ، بعد أن انتهى الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.