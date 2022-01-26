/675382/بعد-زيارته-للمحافظة- رئيس-قطاع-الطب-الوقائي-بوزارة-الصحة-يشيد-بسوهاج

عقد اليوم الدكتور عمرو قنديل - رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ، و الدكتور محمد عبدالفتاح - رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، و الدكتورة كريمة حامد - وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وحضور الدكتور محمد حسن - رئيس فرع التأمين الصحي بسوهاج، و فريق من مرافقيه من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة اجتماع لمناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من مستشفيات المحافظة، واستعرض الدكتور قنديل أبرز الملاحظات لتداركها .

ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

كما أشاد قنديل بالمستوي العام للقطاع الصحي بالمحافظة و قدم الشكر لعدد من الإدارات و قدم دعمه الكامل للفرق الطبية بالمحافظة مثمنا مجهوداتهم خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحضر الاجتماع جميع مديري الإدارات بالمديرية و الإدارات الصحية و مديري المستشفيات و مديري الطب الوقائي .

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل أن وزارة الصحة تقدم كل الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات المنوطة بها علي أكمل وجه للمواطنين، وشد علي تسهيل كل الإجراءات للمرضي أثناء تلقيهم للخدمات الطبية بالمستشفيات .

ومن جانبها رحبت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج برئيس قطاع الطب الوقائي و مرافقيه علي أرض المحافظة مثمنة تلك الزيارة الهامة و الدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة.

العناية الالهية تنقذ طفل سقط من اعلى المنزل في سوهاج

أنقذت العناية الالهية طفل معاق ذهنيا سقط من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي وتم تحويلة الى مستشفى اسيوط الجامعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بسقوط طفل من اعلي منزلة ونقلة الى المستشفى المركزي بطما.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب - رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل لذيذ س ع - 8 اعوام - الى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي "ادعاء سقوط من علو".

وبنقاش والده المدعو - سعد ع م - 48 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله بشرفة المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الأول مما أدي لإصابته وأضاف بأن نجله معاق ذهني ويعاني من " كهرباء زياده بالمخ " ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث.