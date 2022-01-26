/675384/مروة-نصر-تطرح-أحدث-أغنيها-انا-كوين-عبر-اليوتيوب

دوت الخليج

مروه نصر تعيش نشاط فنى

وفى وقت سابق، روجت مروه نصر عبر موقع التديونات القصيرة " تويتر"، بنشر البوستر الرسمي لإغنيتها الجديدة، معلقة عليها: قريبًا".

أغنية أنا كوين

وتُعد الأغنية من كلمات علي حسين والحان احمد مداح و توزيع كريم حسن وميكس و انتاج محمد علام كيوب ميوزك و ميكس و ماستر مهندس الصوت مصطفي رؤوف .

وتقول كلمات الأغنية أنا كون انا أصلا..أنا الناس لو تشوفنى يتمنو منى نظرة عين.. أنا كوين أنا أصلاً مفيش فى الدنيا منى أثنين.. مش غرور منى لكن بنفسها بحبها وفى زماننا لواحدة اللى سعب يملك قلبها.

النهايات أنواع

وطرحت مروه نصر بالعام الماضي، أغنية حملت عنوان "نهايات أنواع" عبر اليوتيوب، وذلك ضمن أحدث ألبوماتها، وهى من كلمات أسامة الوكيل وألحان سامر أبو طالب وتوزيع ومكس زوووم.

أغنية انت حلالي

ومن أغاني مروة نصر الناجحة أيضًا أغنية انت حلالي، من كلمات طاهر كمال وألحان أحمد محي. وتقول كلماتها:

خاليت للدنيا دي معني.. بقي لينا بيت يجمعنا لا كسوف ولا حاجه تمنعني.. مانت حلالي.. حالفين أنا وأنت ها نكمل مهما يقبلنا نتحمل بحبك أكتر من الأول دايماً في بااااااالي أنا نفس في طفل يشبهلك في ملامحه وفي طيبة قلبك في حاجات كتير تكون منك وأتنمى أعيش هنا جنبك انا عايزاك دايماً تحضني وإن نقصت حاجه تكاملني. حبيبي قويني بحبك من غدر الدنيا طمني حبيبي أنا عايزه توعدني في وقت الشدة تسندني وحاول دايما تسعدني أنا عاشية عشانك تبص في عيني تفهمني تكون اقربلي انا مني بلاش تغيب في يوم عني أنا محتجالك.

من هي مروة نصر؟

ولدت مروة نصر في القاهرة، وكانت قد شاركت في برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي في موسمه الثالث، وبدأت مشوارها الفني بإصدار ألبوم كان يحمل اسم سنين، من خلال شركة سولو ريكوردز إحدى شركات ميلودي ميوزيك، ثم توالت أعمالها الفنية.