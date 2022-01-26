/675386/محمد-النني-رجل-مباراة-مصر-وكوت-ديفوار-بأمم-إفريقيا

فاز الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر، وفريق آرسنال، الفوز بلقب رجل المباراة، في المباراة التي جمعت بين الفراعنة أمام كوت ديفوار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز على غريمة القاري، كوت ديفوار، بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، في لقاء ثمن نهائي البطولة.

ظهر محمد النني في العديد من اللحظات في المباراة، ليوصل مع منتخب بلاده للدور ربع نهائي للبطولة، أمام المغرب.

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.

مصر ضد كوت ديفوار

لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، وسط أداء مميز من منتخب مصر وتهديد مرمى كوت ديفوار في أكثر من كرة.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر منتخب مصر في الضغط على كوت ديفوار، عن طريق عدة محاولات من محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

فرص المباراة للفراعنة

وأتيحت فرصة خطيرة لعمرو السولية، بعد تمريرة خمميزة من محمد صلاح، ولكنه أضاع الكرة فوق المرمى.

وبعد دخول تريزيجيه بدلاً من عمر مرموش، أنفرد بحارس المرمى ولكنه لعب الكرة في الخارج ولم يستغلها بالاشكل الأمثل.

وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح