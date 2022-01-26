"نستاهل وكنا أحسن".. إنجي علاء تهنئ المنتخب بعد انتصاره على كوت ديفوار

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هنأت الكاتبة إنجى علاء لاعيبة منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، وصعوده إلى دور الـ 8.

إنجي علاء تهنئ المنتخب بتأهله لدور الـ 8

وكتبت إنجى علاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ”اخييييراااا.. الحمد لله.. الف مبروووك نستاهل وكنا احسن.. شكرا لكل اللاعيبةمبرووووك لمصر”.

منتخب مصر يفوز على كوت ديفوار

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي

إصابة إنجى علاء

وطمأنت المؤلفة إنجي علاء الجمهور على حالتها الصحية، مشيرة إلى تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وراوية معاناتها مع الفيروس.

وكتبت إنجي علاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنة عن تعافيها من فيروس كورونا: «الحمد لله سلبي كورونا بفضل الله وبفضل دعواتكم».

أنجي علاء تكشف مضاعفات فيروس كورونا

وتابعت: “انا تحاليلي كانت وحشة اوي.. تجلط والتهاب مأثر على جسمي كله والأعراض كانت صعبة في الأول.. رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الضهر والحمد لله اتحسنت كتير”.

إنجي علاء تشكر الجمهور بعد تعافيها

واختتمت موجهة الشكر لجمهور، على السؤال عليهم: «شكرا اوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشف كل مريض ويحفظ الجميع».