/675391/كأس-أمم-أفريقيا-موعد-مباراة-مصر-ضد-المغرب

تأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، على حساب نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة مصر ضد المغرب

ويضرب منتخب مصر مواجهة قوية مع المغرب يوم الأحد القادم في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي، بعدما فاز عليه بالأمس بنتيجة 2/1، بعد تأخرهم هدف نظيف.

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وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الجزاء

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.

محمد النني رجل مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا

فاز الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر، وفريق آرسنال، الفوز بلقب رجل المباراة، في المباراة التي جمعت بين الفراعنة أمام كوت ديفوار.

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي