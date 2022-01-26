تاريخ مواجهات مصر والمغرب قبل ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

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حقق منتخب مصر فوز هام على حساب كوت ديفوار منذ قليل، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن منتخب مصر عبور الأفيال في دور الـ 16 ليصطدم بالمغرب في دور الـ 8 وتقام المباراة الأحد المقبل.

وكان منتخب المغرب قد تمكن أن يحقق فوز صعب وهام على حساب مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفيما يلي تاريخ مواجهات مصر والمغرب عبر التاريخ:

ألتقى الفريقان من قبل خلال 13 مواجهة، كانت آخرها في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون، لحساب دور الـ 8، وحقق منتخب مصر الفوز بهدف نظيف عن طريق محمود كهربا.

أول مبارراة تاريخية بين المنتخبين كانت في دورة الألعاب العربية الثالثة، وكان ذلك في عام 1961 وتمكنت المغرب أن تحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما أول مواجهة في بطولة كأس أمم أفريقيا، كانت في البطولة العاشرة عام 1976 وفازت المغرب بهدفين مقابل هدف.

حقق منتخب المغرب الفوز في 7 مواجهات سابقة، وكان آخر فوز على حساب مصر في 2001 بتصفيات كأس العالم بهدف مصطفى حجي.

أما منتخب مصر فقد حقق الفوز في مبارتين فقط، وكان التعادل حاضراً خلال 4 مواجهات سابقة.

سجل منتخب المغرب في شباك مصر 12 هدفا من قبل، بينما أحرز مهاجمو مصر 5 أهداف فقط.

ألتقى المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا في 6 مواجهات سابقة من قبل وحققت المغرب الفوز في 3 مواجهات، بينما مصر فازت في مواجهتين، والتعادل كان في مباراة واحدة.

مصر تقصي كوت ديفوار وتتأهل لربع النهائي.. الفراعنة تهزم الأفيال

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.

مصر ضد كوت ديفوار

لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، وسط أداء مميز من منتخب مصر وتهديد مرمى كوت ديفوار في أكثر من كرة.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر منتخب مصر في الضغط على كوت ديفوار، عن طريق عدة محاولات من محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وأتيحت فرصة خطيرة لعمرو السولية، بعد تمريرة خمميزة من محمد صلاح، ولكنه أضاع الكرة فوق المرمى.

تاريخ مواجهات مصر والمغرب

وبعد دخول تريزيجيه بدلاً من عمر مرموش، أنفرد بحارس المرمى ولكنه لعب الكرة في الخارج ولم يستغلها بالاشكل الأمثل.

وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح