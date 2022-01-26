"فرحان بمستوى المنتخب".. محمد هنيدي يهنئ المنتخب على صعوده لدور الـ 8

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هنأ الفنان محمد هنيدي، على فوز المنتخب المصري والاداء الجيد الذي قدمه أمام كوت ديفوار وصعودة إلى دور الـ 8.

دوت الخليج

محمد هنيدي يعبر عن فرحته بفوز المنتخب

وكتب محمد هنيدي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”قائلاً: “مبروك لمصر، فرحان جدا جدا مستوى فوق الوصف، من زمان مشفناش منتخب مصر كدة، مبروك لمصر ومبروك لكل اللاعيبة الرجالة اللي شرفونا، عايزين التامنة يا رجالة”.

منتخب مصر يفوز على كوت ديفوار

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي

هنيدي يدعم مبادرة حب المحلي

نشر هنيدي برومو مبادرة حب المحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: "لكل الشباب ولكل الفتيات اللي عندهم مشاريع صغيرة.. إن شاء الله الأسبوعين دول هختار 5 مشاريع هدعمها وهحطها في الكوفر فوتو بتاعت الصفحة وستوري كمان ليهم ومينشن.

وتابع: هنيدي: "خمسة مشاريع على فيسبوك و10 على انستجرام.. اللي هتعمله إنك هتتكلم عن مشروعك في التعليقات وهختار المشاريع اللي هدعمها أو اللي هتعجب الناس.. المشاريع بتشمل أي حاجة.. أي حاجة عاملها حتى لو فاتح عربية فول قدام بيتك.. حب المحلي".