/675394/تعرف-على-تقيم-محمد-صلاح-أمام-كوت-ديفوار-بأمم-إفريقيا

نجح الدولي المصري محمد صلاح في الوصول لتقيم عالي من قبل شبكة "هوسكورد" العالمي، في مباراة مصر وكوت ديفوار في لقاء ثمن نهائي أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح قائد منتخب مصر محمد صلاح من الوصول لمرمى الخصم في أكثر من مشهد في المباراة، ولكن لم تكن في الجول، ولكن ثقته وثبات صلاح قاد الفراعنة لربع النهائي في البطولة، بجانب تألق محمد أبو جبل.

تقيم محمد صلاح في المباراة

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.5/10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.8%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 75%.

وفاز محمد صلاح في المراوغات مرتين، وحصل على ركنيتين، وصوب تسديدتين، واحدة تجاه المرمى، وأخرى تم التصدي لها من قبل المنافس.

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز على غريمة القاري، كوت ديفوار، بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، في لقاء ثمن نهائي البطولة.

ظهر محمد النني في العديد من اللحظات في المباراة، ليوصل مع منتخب بلاده للدور ربع نهائي للبطولة، أمام المغرب.

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.

مصر ضد كوت ديفوار

لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي، وسط أداء مميز من منتخب مصر وتهديد مرمى كوت ديفوار في أكثر من كرة.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر منتخب مصر في الضغط على كوت ديفوار، عن طريق عدة محاولات من محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.