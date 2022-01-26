/675395/وزير-الشباب-والرياضة-يهنئ-منتخب-مصر-بعد-الفوز-أمام-كوت-ديفوار-بكأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع أعضاء بعثة منتخب مصر وقام بتهنئة البعثة على الأداء الكبير أمام كوت ديفوار وأرسل تحياتة لجميع اللاعبين، وأشاد بروح اللاعبين العالية والمعنوية والأداء الرجولة خلال البطولة، متمنياً التوفيق في المواجهة القادمة أمام منتخب المغرب الشقيق.

وطالب وزير الشباب والرياضة مواصلة التركيز من اللاعبين والاستعداد للمواجهة المقبلة، مع استمرار الأداء الجيد وتقديم مباراة قوية في الدور المقبل أمام المغرب، مؤكدا أن الفوز على كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة بأن الفراعنة قادمون للكاميرون للفوز باللقب الهام.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الدعم الجماهيري للاعبين مع دعم المنتخب خلال مشوارة في البطولة، وأنه على ثقة كبيرة في موقف الجماهير المصرية نحو مساندة اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء ممكن خلال المواجهات المقبلة.

محمد عمر: محمد النني ليس له أي أدوار مع منتخب مصر.. وزيزو يستحق التواجد أساسيا في تشكيلة الفراعنة

أكد محمد عمر، نجم منتخب مصر السابق، أن كوت ديفوار لديه أخطاء في منطقة الدفاع وحارس المرمى، ومصر تمتلك العبور من هذه المباراة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لابد أن يكون هناك ثلاثي دفاعي في منطقة وسط الملعب، وأن يتواجد محمد صلاح في المركز الذي يتواجد به دائما، ومصطفى محمد في الهجوم، وكان ذلك من أسباب الخسارة أمام نيجيريا".

كأس أمم أفريقيا

وتابع "محمد صلاح لا يستطيع العمل داخل مركز المهاجم، ولابد أن يكون هناك ثلاثي في خط الوسط على أعلى مستوى، النني ليس له أي دور داخل تشكيل منتخب مصر".

وأكمل "أرى أن أحمد سيد زيزو هو الأفضل له أن يشارك اليوم في المباراة بجوار السولية وحمدي فتحي، ومن الصعب بداية عبد الله السعيد في المباراة".

واختتم "الشكل الدفاعي للمنتخب متكامل ولا يوجد أي أزمات أو تغيير في أي مركز".