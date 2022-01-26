/675396/عماد-متعب-مصر-تستطيع-الفوز-على-المغرب-والتتويج-بالبطولة

تحدث عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، حول مباراة مصر وكت ديفوار ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية على قناة " etc": "مباراة المغرب ستكون خارج التوقعات والحسابات مطالبا لاعبي المنتخب الوطني الأول بضرورة استمرار هذا الأداء، بسبب أداء لاعبي المنتخب الوطني امام كوت ديفوار في بطولة الأمم الأفريقية".

وأضاف أن مباراة المغرب لا تقل أهمية عن مباراة كوت ديفوار، و أنه لديه تخوف من انخفاض العامل البدني للمنتخب امام أسود الأطلسي، بعد المجهود الكبير المبذول في مباراة اليوم أمام كوت ديفوار.

وزاد: “ جميع لاعبي منتخب مصر يستحقوا الشكر على المجهود والأداء الرجولي الذي قدموه أمام منتخب كبير ومرشح للفوز بالبطولة”.

محمد النني رجل مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا

فاز الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر، وفريق آرسنال، الفوز بلقب رجل المباراة، في المباراة التي جمعت بين الفراعنة أمام كوت ديفوار.

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز على غريمة القاري، كوت ديفوار، بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، في لقاء ثمن نهائي البطولة.

ظهر محمد النني في العديد من اللحظات في المباراة، ليوصل مع منتخب بلاده للدور ربع نهائي للبطولة، أمام المغرب.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

ويضرب منتخب مصر مواجهة قوية مع المغرب يوم الأحد القادم في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي، بعدما فاز عليه بالأمس بنتيجة 2/1، بعد تأخرهم هدف نظيف.

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وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الجزاء

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.