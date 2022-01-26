"شكرًا ليكم يا أبطال".. سمية الخشاب تهنئ المنتخب بعد الفوز على كوت ديفوار

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هنأت الفنانة سمية الخشاب لاعيبة منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، وصعوده إلى دور الـ 8.

سمية الخشاب تهنئ المنتخب بتأهله لدور الـ 8

وكتبت سمية الخشاب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”أقوي ماتش في البطوله، بجد برافو وشكرًا ليكم كلكم يا أبطال”.

منتخب مصر يفوز على كوت ديفوار

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي

فتاة ترصد قصتها مع التحرش وسمية الخشاب تدعمها

وساندت سمية الخشاب إحدى ضحايا التحرش، والتى نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، عن طلبها لسيارة لتذهب إلى بيتها بعد الانتهاء من يومها العملى، لتتفاجئ بأن السائق يفعل بعض الحركات الغير لائقة، وعند توصيلها إلى منزلها انتظر تحت المنزل لمدة طويلة.

وعلقت سمية على المنشور التي نشرته الفتاة: "مريم حبيبتي، متسكتيش عن حقك واحنا معاكي وفي ضهرك والمخلوق ده هيتجاب هيتجاب وهيتطبق عليه العقوبة القانونية اللي يستاهلها عشان يكون عبره لغيره من الوحوش.. اللي المفروض انهم بيشتغلوا عشان ياكلوا عيش".