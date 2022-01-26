صقيع وأمطار فى هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من الطقس حتى الثلاثاء 1 فبراير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعهاتها لطقس خلال الفترة من الخميس 27 يناير إلى الثلاثاء 1 فبراير 2022، فيسود غدا الخميس طقس شديد البرودة وصقيع يصاحبهما شبورة مائية وأمطار على القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وطقس شديد البرودة وصقيع على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.





الخميس 27 يناير أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. كما توقعت نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. الجمعة 28 يناير والسبت 29 يناير أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة. كما توقعت نشاط للرياح على مناطق من السواحل على فترات متقطعة. الأحد 30 يناير أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. الإثنين 31 يناير أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. الثلاثاء 1 فبراير شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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