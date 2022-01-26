شاهد فرحة محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لربع نهائى أمم أفريقيا

عبر النجم الدولى محمد صلاح عن فرحته الغامرة بعد تسجيل ضربة الترجيح الأخيرة فى مرمى المنتخب الإيفوارى والتي حجز بها الفراعنة موعدا مع المغرب في ربع النهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفاز منتخب منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 5/ 4 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على جابوما بالكاميرون، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ليتأهل الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب فى دور الثمانية. ابتسامة صلاح سعادة صلاح فرحة صلاح بالصعود فرحة صلاح وجاء تشكيل المنتخب الوطني على النحو التالي: حارس المرمى: محمد الشناوي، والمدافعون: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد، ولاعبو الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد النني، ولاعبو الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح. ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد أبو جبل - أيمن أشرف - محمود علاء - مهند لاشين - محمود حسن تريزيجيه - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد شريف. وجاء تشكيل كوت ديفوار على النحو التالى: حراسة المرمى: سانجاري بادرا، وخط الدفاع: سيرجي أورييه – إيريك بايلي– سيمون ديلي – ويلفريد كانون، وخط الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – إبراهيما سانجاري، وخط الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالير– ماكس جارديل.

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