فرحة عارمة للاعبى منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار "فيديو"

دخل لاعبو منتخب مصر في حالة فرحة عارمة بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح والتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب "جابوما" بمدينة دوالا.

ويلتقى المنتخب الوطنى نظيره المغرب فى منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار فى دور الـ16 من البطولة فى السادسة من مساء يوم الأحد 30 يناير الجارى، بعد أن تغلب أسود الأطلسى على مالاور بهدفين مقابل هدف.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائي البطولة بالفوز على كوت ديفوار بدور الـ16 ومن قبلها الخسارة أمام نيجيريا بهدف، والفوز على غينيا بيساو والسودان بنفس النتيجة .

وتغلب منتخب مصر على كوت ديفوار فى دور الـ 16 بركلات الترجيح 4\5، بعد أن انتهى الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.