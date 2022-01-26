الأرصاد: سجلنا اليوم أقل درجات حرارة منذ بدء فصل الشتاء

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم كان أكثر درجات الحرارة برودة خلال موجة البرد التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم تسجيل درجات حرارة على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية، وهي الأقل منذ بدء فصل الشتاء.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "خلال فترة النهار شاهدنا تساقط الأمطار، ونحن تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض آخر على سطح البحر المتوسط، محمل بكميات كبيرة من الكتل الهوائية شديدة البرودة".

وأوضحت: "كان أهم عنصر اليوم هو الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، والطقس كان شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية على مدار اليوم، ومن المقرر أن يكون المساء شديد البرودة، والصقيع سيتكون على المزروعات بسبب انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات في العديد من المناطق".