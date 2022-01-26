مدرب كوت ديفوار: نشعر بخيبة أمل والتفاصيل الصغيرة حسمت اللقاء للفراعنة

أبدى الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، خيبة أمله عقب خسارة منتخب بلاده ضد المنتخب الوطني بركلات الترجيح 5-4 على كوت ديفوار بعد التعادل السلبي، ليتأهل الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب، وتخرج الأفيال الإيفوارية من البطولة.

وقال بوميل في تصريحات عقب اللقاء: "خيبة الأمل موجودة، لكنني لست محبطًا، لقد تم لعبها بتفاصيل صغيرة، كانت مباراة جيدة، كانت مباراة أكثر قربًا، وأكثر تكتيكية ومتوازنة للغاية. هناك مستقبل مشرق في هذا الفريق".

أضاف: " كانت مباراة صعبة لكلا الفريقين، إنها مسألة حظ، بذل اللاعبون قصارى جهدهم لمواجهة الفراعنة، أنا فخور بالأولاد".

وواصل: "مبروك للفراعنة الذين سيواصلون مشوارهم بالبطولة".

ويواجه منتخبنا الوطنى نظيره منتخب المغرب فى دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، فى السادسة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "أحمدو أهيدجو".

وحسم منتخب مصر تأهله لربع النهائي بركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة بنتيجة 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.