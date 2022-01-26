تقديم موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائى أمم إفريقيا إلى الخامسة مساء الأحد

قررت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في إطار مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا، التي تستمر حتى 6 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر والمغرب

وستقام مباراة مصر والمغرب في الخامسة مساء الأحد المقبل، بدلا من السادسة مساء، وذلك يرجع لأن مواجهة السنغال والفائز من مالى وغينيا الاستوائية ستقام على نفس الملعب فى تمام الساعة التاسعة من نفس اليوم.

وحسم منتخب مصر تأهله لربع النهائي بركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة بنتيجة 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

واتخذت اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا العديد من القرارات كالتالى:

1 - المباراة القادمة ( مصر - المغرب )التي كان من المقرر إقامتها على ملعب أوليمبي لن تقام إلا بعد تلقي الكاف واللجنة المنظمة المحلية التقرير الكامل للجنة التحقيق (في حادثة أوليمبي) الذي يوضح الظروف والأحداث التي أدت إلى إصابة ووفاة المتفرجين في ملعب أوليمبي.

2 - كما تتطلب اللجنة المنظمة للكاف كأس الأمم الإفريقية التأكيدات والضمانات بتنفيذ التدخلات والتدابير المناسبة والكافية لضمان عدم وقوع حادثة مماثلة في استاد أوليمبي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2021.

3 - كما قررت اللجنة المنظمة لـ CAF كأس الأمم الإفريقية نقل المباريات التالية إلى ملعب أحمدو أهيدجو:

- مباراة ربع النهائي في 30 يناير 2022 المغرب مع الفائز من مصر وكوت ديفوار

- مباراة ربع النهائي في 30 يناير 2022 السنغال ضد الفائز من مالى ضد غينيا الاستوائية

- مباراة نصف النهائي في 2 فبراير 2022 بين الفائز 45 والفائز 48