محمد الشناوى: نلعب باسم منتخب مصر وقميص الفراعنة ينسينا كل شىء

قال محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى إن الجميع يلعب بإسم مصر ولا فرق بين حراس الفراعنة سواء محمود جاد أو محمد أبو جبل أو محمد صبحى مؤكدا أن قميص الفراعنة ينسيهم كل شيء.

ووجه محمد الشناوى الشكر لزميله محمد أبو جبل وكل الحراس وعصام الحضرى مدربه، موضحا أن الجميع يبذل ما في وسعه داخل الملعب من أجل رفع إسم منتخب مصر لافتا إلى أن الأهم هو الفوز والتأهل.

تابع الشناوى:" سجدت في ركلة جزاء محمد صلاح الأخيرة فرحا بتأهل الفراعنة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية".

وكان الشناوى خرح مصابا وحل بدلا منه محمد أبو جبل في مباراة مصر وكوت ديفوار التي أقيمت اليوم الأربعاء وانتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيح والتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ويلتقى المنتخب الوطنى نظيره المغرب فى منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار فى دور الـ16 من البطولة فى الخامسة من مساء يوم الأحد 30 يناير الجارى، بعد أن تغلب أسود الأطلسى على مالاور بهدفين مقابل هدف.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائي البطولة بالفوز على كوت ديفوار بدور الـ16 ومن قبلها الخسارة أمام نيجيريا بهدف، والفوز على غينيا بيساو والسودان بنفس النتيجة .

وتغلب منتخب مصر على كوت ديفوار فى دور الـ 16 بركلات الترجيح 4\5، بعد أن انتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.