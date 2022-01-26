انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية طقس الغد شديد البرودة وصقيع على كافة أنحاء البلاد ودرجات الحرارة أقل من صفر في هذه المناطق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمر مصر هذه الأيام بأبرد موجة من موجات الطقس، حيث شهدت درجات الحرارة انخفاضاً شديداً وملحوظاً على أغلب مناطق الجمهورية ووصلت درجات الحرارة في عدد من المناطق إلى أقل من الصفر، مصحوبة بنشاط كبير للرياح، مما أدي إلى زيادة الاحساس ببرودة الطقس، وفي ذات الوقت سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدد من المناطق، كل ذلك جعل تلك الموجة تعد من أسوأ موجات الطقس التي مرت بها مصر منذ سنوات عديدة، وقد أعلنت هيئة الارصاد الجوية بياناً تفصيلياً بحالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 والذي سوف نلقي الضوء عليه في السطور المقبلة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 ودرجات الحرارة:-

أصدرت هيئة الارصاد الجوية بياناً تفصيلياً أعلنت فيه عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يكون طقس الخميس طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل، ويكون بارد نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، ويمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بطقس الخميس من خلال البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية:-

ومن هذا البيان نجد أن درجات الحرارة العظمي على أغلب أنحاء الجمهورية تتراوح ما بين 15 إلى 18 درجة في حين درجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 11 درجة إلى 8 درجات في عدد من المناطق تكون أقل من الصفر في منطقة سانت كاترين حيث تصل درجات الحرارة هناك إلى -3 درجة مئوية.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة مع نشاط للرياح على عدد من المناطق في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة وذلك كما هو موضح من بيان هيئة الارصاد الجوية السابق.

كذلك فقد أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل ويمكن التعرف على كافة التفاصيل من خلال بيان هيئة الارصاد الجوية التالي:-