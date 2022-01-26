قبل لقاء مصر والمغرب.. قصة هدف محمود كهربا أمام أسود الأطلس

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نجح الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا، في تسجيل هدف الفوز، في مباراة الفراعنة والمغرب في بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل محمود كهربا الهدف الوحيد في المباراة، أمام المغرب والفوز في اللقاء، في الدقيق الثامنة والثمناون من عمر المباراة.

كهربا يضرب المغرب في الوقت القاتل

وتأهل المنتخب المصري في للدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، بعد الفوز على المغرب في دور ربع نهائي النسخة.

جاء هدف محمود كهربا في المباراة، من خلال متابعة لكرة في منطقة الجزاء، قادمة من ضربة ركنية من أقدام عبد الله السعيد، ليضربها كهربا بضربة مذدوجة ويسكنها الشباك.

ونجح قائد منتخب مصر محمد صلاح من الوصول لمرمى الخصم في أكثر من مشهد في المباراة، ولكن لم تكن في الجول، ولكن ثقته وثبات صلاح قاد الفراعنة لربع النهائي في البطولة، بجانب تألق محمد أبو جبل.

تقيم محمد صلاح في المباراة

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.5/10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.8%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 75%.

وفاز محمد صلاح في المراوغات مرتين، وحصل على ركنيتين، وصوب تسديدتين، واحدة تجاه المرمى، وأخرى تم التصدي لها من قبل المنافس.

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز على غريمة القاري، كوت ديفوار، بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، في لقاء ثمن نهائي البطولة.

ظهر محمد النني في العديد من اللحظات في المباراة، ليوصل مع منتخب بلاده للدور ربع نهائي للبطولة، أمام المغرب.

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.