تعرف على حجم إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.. طبيب المنتخب يكشف التفاصيل!

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعرض محمد الشناوي لإصابة خلال مباراة كوت ديفوار وغادر المباراة وشارك بدلا منه محمد الشناوي.

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن إصابة محمد الشناوي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وسيكون هناك أشعة غداً لتحديد مدة الغياب عن الفراعنة.

«بشرة خير» مصر تحقق كأس أمم أفريقيا عندما تواجه كوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والصعود لدور الثمانية لمواجهة المغرب.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

إصابة محمد الشناوي

وصعدت مصر اليوم على حساب كوت ديفوار منذ قليل في دور الـ 16 لكأس أمم افريقيا وتتجه لمواجهة المغرب في دور الـ 8.

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بعد الفوز أمام كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر بعد الفوز المستحق أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع أعضاء بعثة منتخب مصر وقام بتهنئة البعثة على الأداء الكبير أمام كوت ديفوار وأرسل تحياتة لجميع اللاعبين، وأشاد بروح اللاعبين العالية والمعنوية والأداء الرجولة خلال البطولة، متمنياً التوفيق في المواجهة القادمة أمام منتخب المغرب الشقيق.

تاريخ مواجهات مصر والمغرب

وطالب وزير الشباب والرياضة مواصلة التركيز من اللاعبين والاستعداد للمواجهة المقبلة، مع استمرار الأداء الجيد وتقديم مباراة قوية في الدور المقبل أمام المغرب، مؤكدا أن الفوز على كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة بأن الفراعنة قادمون للكاميرون للفوز باللقب الهام.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الدعم الجماهيري للاعبين مع دعم المنتخب خلال مشوارة في البطولة، وأنه على ثقة كبيرة في موقف الجماهير المصرية نحو مساندة اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء ممكن خلال المواجهات المقبلة.