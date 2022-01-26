«آخرها تنبأ بمتحور أوميكرون في كوفيد 25».. يوسف الشريف يثير الذعر بقلوب الجمهور بأعماله الدرامية

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غالبا ما تكون أعمال الفنان الكبير يوسف الشريف مستمدة من وقائع وأحداث يصادف الحظ أنها تحدث في المستقبل، خاصة في آخر عملين طرحهما في المواسم الرمضانية السابقة، ما جعل عدد كبير من الجمهور ينظر لأعمال يوسف الشريف، نظرة مشؤومة.

دوت الخليج يرصد تنبأ يوسف الشريف بالاحداث المأسوية في أعماله

مسلسل النهاية

بدأ يوسف الشريف أن يثير الرعب في قلوب الجمهور من خلال مسلسل «النهاية»، الذي عرضه في رمضان 2020، والذي تحدث من خلاله عن نهاية العالم بسبب ظهور انسان آلي تم اختراعه، يدمر العالم بأكمله.

هل تنبأ يوسف الشريف بفيروس كورونا

وفي نفس العام من إطلاق المسلسل ضرب العالم فيروس جديد، نشيء في الصين، وبدأ التغلل في دول العالم المختلفة، ليطيح بالعديد من الأشخاص في طريقه، من حبس في المنازل، وإصابات عديدة، ثم زيادة عدد الوفيات بالتدريج، حتى اعتقد الشعب المصري بأنها نهاية العالم الحقيقة التي جسدها يوسف الشريف.

يوسف الشريف يصيب الجمهور بذعر مؤكدين على تنبأه بالمستقبل

وسرعان ما بدأ موقع التدوينات القصيرة تويتر في التزلزل باسم الفنان يوسف الشريف بالشابوهات تارة وبالذعر من قدرته على تنبأ المستقبل تارة أخرى، كتب فوزي وحيد: “هو الوحيد اللي نظرته المستقبليه مبتخيبش.. شابوو يوسف الشريف”، وقال حساب آخر: “شابو يوسف الشريف بجد، رمضان 2020 يعني قدامنا 40 يومًا علي نهاية الكوكب.. كورونا وتنين وحرب عالمية، إيه دا يا راجل العظمة دي”.

يوسف الشريف في كوفيد 25

وبعد النجاح الكبير الذي حققه يوسف الشريف في النهاية، قرر أن يستمد عمله التالي من الأزمة التي أحدثها الأول وهي انتشار فيروس كورونا المستجد، ليطرح مسلسل في رمضان 2021 بعنوان «كوفيد 25»، وهو عبارة عن فيروس جديد مستحدث من فيروس كورونا، ينتقل بواسطة العين، بسرعة شديدة، ويبدأ في عودة العالم مرة أخرى للانهيار حتى يقوم بطل العمل وهو الطبيب يوسف، باختراع مضاد له، ولكن يحدث ذلك بعد وفاة العديد من الأشخاص.

أوميكرون ينتقل بالعين وإثارة الجدل حول يوسف الشريف

وأفادت دراسة أجراها مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، دكتور أندريه إيسايف، خلصت بأن أوميكرون ينتشر بين البشر على الرغم من ارتدائهم الكمامات لأنه ينتقل عن طريق العين، واتفقت معه طبيبة بريطانية أخرى متخصصة في الأمراض، نينا أسلم، التي قالت لصحيفة «Express» إن العين تلتهب جراء الإصابة بمتحور أوميكرون، كما أنه يمكن أن ينتقل من خلالها .

يوسف الشريف يعلم بالغيب قبل وقوعه

ومنذ ذلك التصريح، بدأ الجمهور في استعادة مسلسل يوسف الشريف عبر تويتر، فكتب أحدهم ، متخوفا من أعمال الفنان :«بِعد إذن يوسف الشريف متعملش مسلسلات تانِي الكلام ده مفيهوش هزار».

وكتب آخر: «طيب يوُسف الشريف عمل كوفيد 25 وقال إن الفيروس بيتنقل عن طريق العين وده اللي حصل بعد كده في أوميكرون، وعمل قبله مسلسل النهاية وكان بيتكلم إن كُل واحد يقدر ينقل الوعى وذكرياته دلوقتي إيلون ماسك أعلن عن شريحه تقدر تسجل عليها الذِكريات وتتحمل على شخص تاني.. ربنا يُستر على المسلسلات الجاية».