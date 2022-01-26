/675403/رجالة-وشرفتونا-مصطفى-شعبان-يهنئ-المنتخب-بعد-الفوز

هنأ الفنان مصطفى شعبان، على فوز المنتخب المصري والاداء الجيد الذي قدمه أمام كوت ديفوار وصعودة إلى دور الـ 8.

دوت الخليج

مصطفى شعبان يبارك المنتخب الوطني

وكتب مصطفى شعبان عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”قائلاً: “الف مبروك صعود المنتخب وعقبال النهائي يارب.. منتخب رجالة شرفتونا وعملتوا ماتش عالمي”.

منتخب مصر يفوز على كوت ديفوار

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي

مصطفي شعبان ينتقد محمد رمضان

وفى وقت سابق، كشف الفنان مصطفى شعبان حقيقة هجومه على الفنان محمد رمضان، بعد صدارة مسلسله الرمضاني الماضي “ملوك الجدعنه”، ومحاولة الأول في إثارة إستفزاز رمضان بأغنية نهاية العمل.

وقال مصطفى شعبان في لقائه ببرنامج et بالعربي: “أما كتبت تغريدة عن نجاح المسلسل مكنتش اقصد حد، الكلام رايح لك دي؛ كانت اللازمة بتاعة شخصية سفينة، في ملوك الجدعنة، ومفيش حد نمبر وان على طول، ولا نمبر 10 على طول”.

أما عن الأغنية الذي قدمها بالتعاون مع الفنان عمرو سعد في نهاية المسلسل، فقال: “حسينا إننا عايزين أغنية تانية نختم بيها في الآخر، عشان تليق على المسلسل، والأغنية اتصورت قبل آخر حلقة”.