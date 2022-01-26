طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة حمدي فتحي

أكد الدكتورم حمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن إصابة حمدي فتحي لاعب الفراعنة عبارة عن شد في العضلة الضامة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغادر حمدي فتحي مباراة مصر وكوت ديفوار بعد الإصابة في منتصف الشوط الثاني وشارك بدلا منه أحمد سيد زيزو.

وأعلن الدكتور محمد أبو العلا عن وجود أشعة غداً الخميس لتحديد مدة غياب اللاعب عن المباريات في الفترة المقبلة.

تعرف على حجم إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.. طبيب المنتخب يكشف التفاصيل!

أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، حجم إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

وتعرض محمد الشناوي لإصابة خلال مباراة كوت ديفوار وغادر المباراة وشارك بدلا منه محمد الشناوي.

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن إصابة محمد الشناوي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وسيكون هناك أشعة غداً لتحديد مدة الغياب عن الفراعنة.

«بشرة خير» مصر تحقق كأس أمم أفريقيا عندما تواجه كوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والصعود لدور الثمانية لمواجهة المغرب.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

إصابة محمد الشناوي

وصعدت مصر اليوم على حساب كوت ديفوار منذ قليل في دور الـ 16 لكأس أمم افريقيا وتتجه لمواجهة المغرب في دور الـ 8.