/675405/أبو-جبل-للشناوي-ألف-سلامة-عليك-ترجع-أحسن-إن-شاء-الله

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، عقب لقاء الفراعنة أمام كوت ديفوار، والتأهل لدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " ألف سلامة على الشناوي ويرجع أحسن ان شاءا الله، وببارك لجمهور مصر، قبل أي شئ".

واضاف: " مركزين أننا نفوز ببطولة كأس الأمم، وحدث ذلك من قبل في مباراة ليبيا عندما أصيب الشناوي، ودخلت بدلاً منه فأنا مستعد دائماً لأي ظرف".

وزاد: "قدرت اتعامل مع الهجمات وضربات الجزاء بشكل طيب، وفوزنا في الأخر، الحمد لله".

وأختتم قائلاً: " كلنا في التدريب بنسعى أننا يبقى مستوانا مميز وجيد، ومافيش فرق بينا كلنا واحد، بنلعب من أجل اللقب".

محمد النني رجل مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا

فاز الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر، وفريق آرسنال، الفوز بلقب رجل المباراة، في المباراة التي جمعت بين الفراعنة أمام كوت ديفوار.

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز على غريمة القاري، كوت ديفوار، بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، في لقاء ثمن نهائي البطولة.

ظهر محمد النني في العديد من اللحظات في المباراة، ليوصل مع منتخب بلاده للدور ربع نهائي للبطولة، أمام المغرب.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

ويضرب منتخب مصر مواجهة قوية مع المغرب يوم الأحد القادم في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي، بعدما فاز عليه بالأمس بنتيجة 2/1، بعد تأخرهم هدف نظيف.

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وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الجزاء

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.