/675406/بفيديو-طريف-أحمد-حاتم-يرد-على-جدل-نهاية-مسلسل-أنا-وهي

لم تلقى الحلقة الأخيرة لمسلسل «أنا وهي» الذي تخوضه الفنان أحمد حاتم، والفنانة هنا الزاهد، إعجاب عدد كبير من المشاهدين، ما جعلهم يثورون على النهاية والأبطال معا، معربين عن غضبهم.

دوت الخليجيرصد تعليق أحمد حاتم على نهاية مسلسل أنا وهي

ورد الفنان أحمد حاتم على ذلك الجدل من خلال فيديو طريف، نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجمعه بأبطال العمل الفنانة هنا الزاهد والفنان القدير شريف عبد الباقي.

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الجمهور يثور على نهاية مسلسل أنا وهي

وجاء تعليقات الجمهور على فيديو أحمد حاتم، على النحو الآتي: "يا فنان محدش فاهم حاجه من اللي حصلت في الاخر...ياريت تترجملنا بالله عليك علشان الواحد دماغه بتلف والله".

الجمهور يشيد بأداء أحمد حاتم

كما أشاد الكثير من المتابعين بأداء حاتم مطالبينه بعمل جزء ثاني للمسلسل، من بينهم آية صلاح التي قالت "كل ده طلعت بتتخيل، إعملوا جزء تاني"، وكتبت نور حسن "لو جزء تاني يفرح قلبنا يبقى عظمة"، وعلقت رغدة حمدي قائلة "حقيقي أنا مبهورة بيك و بالتمثيل وشغلك مع هنا الزاهد حقيقي من أجمل المسلسلات اللي تابعتها بجد شابوه" وكتب أحدهم "بصراحة مسلسل كان تحفة وخفيف وبيخرج الواحد من المود وزعلت جدا إنه خلص".

أبطال مسلسل «أنا وهي»

مسلسل «أنا وهى» تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال المكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال التجديد في الدراما المصرية على مدار الفترة الماضية.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

على الصعيد الآخر، تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.