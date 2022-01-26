محمد الشناوي: كلنا اخوات في المنتخب وبشكر أبو جبل

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تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، حول إصابته خلال مواجهة مصر وكوت ديفوار ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " بشكر أبو جبل على الأداء الذي قدمه، كما أوجه الشكر إلى عصام الحضري على مجهوداته معنا".

وأضاف: "جميع اللاعبين بيلعبوا بأسم مصر، و أي حد موجود فاهم كدا، وأحنا كلنا اخوات لا يوجد فرق بينا".

وأشار: " أي حد يلعب هيكون قد المسئولية، وكلنا على قلب واحد وحلمنا واحد وهو الفوز بالبطولة، ولا ننظر لأي شئ أخر".

عماد متعب: مصر تستطيع الفوز على المغرب والتتويج بالبطولة

تحدث عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، حول مباراة مصر وكت ديفوار ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية على قناة " etc": "مباراة المغرب ستكون خارج التوقعات والحسابات مطالبا لاعبي المنتخب الوطني الأول بضرورة استمرار هذا الأداء، بسبب أداء لاعبي المنتخب الوطني امام كوت ديفوار في بطولة الأمم الأفريقية".

وأضاف أن مباراة المغرب لا تقل أهمية عن مباراة كوت ديفوار، و أنه لديه تخوف من انخفاض العامل البدني للمنتخب امام أسود الأطلسي، بعد المجهود الكبير المبذول في مباراة اليوم أمام كوت ديفوار.

وزاد: “ جميع لاعبي منتخب مصر يستحقوا الشكر على المجهود والأداء الرجولي الذي قدموه أمام منتخب كبير ومرشح للفوز بالبطولة”.

محمد النني رجل مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا

فاز الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر، وفريق آرسنال، الفوز بلقب رجل المباراة، في المباراة التي جمعت بين الفراعنة أمام كوت ديفوار.

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز على غريمة القاري، كوت ديفوار، بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، في لقاء ثمن نهائي البطولة.

ظهر محمد النني في العديد من اللحظات في المباراة، ليوصل مع منتخب بلاده للدور ربع نهائي للبطولة، أمام المغرب.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

ويضرب منتخب مصر مواجهة قوية مع المغرب يوم الأحد القادم في تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي، بعدما فاز عليه بالأمس بنتيجة 2/1، بعد تأخرهم هدف نظيف.