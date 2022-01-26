/675408/الأرصاد-الجوية-مصر-شهدت-أكثر-أيام-الشتاء-برودة-في-هذا-اليوم

قال دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ومحافظة مطروح واسكندرية من أكثر المناطق الذي شهدت أمطار وصلت إلى حد الثلوج، موضحا أنه يلي هذه المناطق في البرودة محافظات الغربية وكفر الشيخ.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء دي إم سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة دي ام سي، مشيرا إلى أن محافظات شمال الصعيد شهدت سقوط امطار غير مكثفة، كموضحا ان اليوم الاربعاء يعد أكثر ايام الشتاء برودة حتى الأن، حيث أن درجة الحررارة العظمى بلغت 11 درجة مئوية والصغرى من المتوقع أن تصل إلى 5 درجة مئوية اليوم.

الارصاد الجوية: تحسن احوال الطقس غدا

ونوه شاهين أنه من المنتظر أن تتحسن أحوال الطقس غدا، محذرا من تكوين شبورة في الصباح الباكر، وعلى المواطنين عدم الخروج إلا في الضرورة القصوى، متوقعا أن تتحسن الأحوال الجوية بطريقة نسبية الفترة القادمة حيث الوصول إلى 15 درجة مئوية في العظمى، حتى نصل إلى شهر فبراير بمعدلاته الطبيعية.