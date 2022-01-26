/675410/نشوى-الشريف-منتدى-شباب-العالم-تخطى-كافة-الحواجز-وحقق-نتائجه-المرجوة

قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، ان منتدى شباب العالم تخطى حدود الدول، إضافة إلى تغلبه على جائحة كورونا والتي اثرت في العالم اجمع،منوهة أن قوة التنظيم أثبتت قوة الدولة المصرية أمام الجميع.

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جاء ذلك خلال لقاءها عبر برنامج شباب أون لاين المذاع عبر الفضائية المصرية، موضحة أن منتدى شباب العالم، نتائجة كانت جيدة للغاية، حيث استقبال الشباب الدولي، باحسن ضيافة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بشكل جيد، وهو ما أعطى انطباع جيد للجميع بقوة التنظيم.

نشوى الشريف: منتدى شباب العالم تخطى كافة الحواجز وحقق نتائجه المرجوة

وتابعت النائبة نشوى الشريف أن المنتدى كان عليه اقبال كبير، حيث انه اصبح موثق ومعتمد من قبل منظمة الامم المتحدة لأنه يجمع كافة الفئات من كل دول العالم وهو امر صعب حدوثة، خلال هذه المرحلة.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الاحزا والسياسيين، النائبة نشوى الشريف، أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاقامة المنتدى عليها كان جيد للغاية، حيث أن جمال هذه المدينة لا يوصف، وأبهر كل الحاضرين.

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين، بحضور لفيف من الوزراء وممثلي الهيئات الدولية والعربية.

وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي والبيئة يتفقدون جناح شباب قمة المناخ في معرض الكتاب برفقة عضو التنسيقية

وتشارك في المعرض، مؤسسة شباب بتحب مصر، الممثل الرسمي لتحالف المناخ الإفريقي في مصر، من خلال جناح شباب قمة الجناح في صالة رقم ٣ جناح رقم B23، وذلك من خلال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

استقبل الجناح اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتناولت زيارات الوزراء شرح عن المناخ، والذي يتناول الطريق إلى قمة المناخ ٢٧ في شرم الشيخ المزمع انعقادها العام الجاري، وأهم الاحداث المعنية بالمناخ، منذ قمة جلاسكو وحتي معرض الكتاب، إلى جانب تقديم توعية لزوار المعرض عن أهمية التوعية بالتغيرات المناخية وأبرز البرامج التي تنفذها المؤسسة للاستعداد لهذه القمة، منها برنامج رواد المناخ، ومشروع شجرة النيل، ومشروع الضفاف النظيفة، كذلك تدشين الاتحاد المصري للتغيرات المناخية.

ويرحب الجناح بزوار المعرض الراغبين في المشاركة في الأنشطة المتنوعة المتعلقة.