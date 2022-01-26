/675411/نشوى-الشريف-التغير-المناخي-قضية-خطيرة-له-عواقب-كبيرة-ومصر-أدركت-خطورتها

قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تتأهب لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف "COP27" ، مشيرة إلى ان مدينة شرم الشيخ مدينة عالمية كاملة من كل النواحي وقادرة على استضافة واستيعاب كافة المؤتمرات قائلة :"مدينة منظمة ومخططة بشكل رائع".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءها عبر برنامج شباب أون لاين المذاع عبر الفضائية المصرية، منوهة أن التغيرات المناخية من المواضيع القديمة الهامة، ولكن الفترة الاخيرة بدأ الحديث عنها بشكل كبير، خاصة مع تزايد خطورتها بشكل كبير.

وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي والبيئة يتفقدون جناح شباب قمة المناخ في معرض الكتاب برفقة عضو التنسيقية

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين، بحضور لفيف من الوزراء وممثلي الهيئات الدولية والعربية.

وتشارك في المعرض، مؤسسة شباب بتحب مصر، الممثل الرسمي لتحالف المناخ الإفريقي في مصر، من خلال جناح شباب قمة الجناح في صالة رقم ٣ جناح رقم B23، وذلك من خلال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

استقبل الجناح اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتناولت زيارات الوزراء شرح عن المناخ، والذي يتناول الطريق إلى قمة المناخ ٢٧ في شرم الشيخ المزمع انعقادها العام الجاري، وأهم الاحداث المعنية بالمناخ، منذ قمة جلاسكو وحتي معرض الكتاب، إلى جانب تقديم توعية لزوار المعرض عن أهمية التوعية بالتغيرات المناخية وأبرز البرامج التي تنفذها المؤسسة للاستعداد لهذه القمة، منها برنامج رواد المناخ، ومشروع شجرة النيل، ومشروع الضفاف النظيفة، كذلك تدشين الاتحاد المصري للتغيرات المناخية.

ويرحب الجناح بزوار المعرض الراغبين في المشاركة في الأنشطة المتنوعة المتعلقة.

نشوى الشريف: التغير المناخي قضية خطيرة له عواقب كبيرة ومصر أدركت خطورتها

وأكملت النائبة نشوى الشريف، ان التغير المناخي له عواقب كبيرة ومن بين هذه الأمور الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي.

نشوى الشريف: الدولة المصرية أيقنت خطورة التغيرات المناخية

ونوهت النائبة نشوى الشريف ان الدولة المصرية أيقنت خطورة التغيرات المناخية وتسعى جاهدة لايجاد حلول من شانها الحد من مخاطره، على الرغم انها من الدول أقل تاثيرا من حيث نسبة الاضرار الناجمة عنها.