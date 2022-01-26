الروبوت دويت يقدم برنامج «المواجهة» على قناة إكسترا نيوز

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس محمد عبدالرحمن مدير تطوير الأعمال الإقليمى لإحدى الشركات المصرية العاملة فى قطاع الروبوت، أن شركتهم والتى صنعت الروبوت "دويت" بدأت العمل منذ 2015، كأول شركة مصرية تعمل على تصميم الأنظمة الروبوتية برؤية تهدف إلى صناعة منتح مصرى قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأكد عبدالرحمن، أن فريق العمل فى الشركة بالكامل مصرى، لافتًا إلى أن منتجاتهم من الروبوت تخطت المرحلة التجريبية وتعمل فى التطبيقات التى تمت صناعتها من أجل مثل المستشفيات والمصانع والمستودعات.