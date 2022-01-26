توقعات روبوت منتدى شباب العالم صدقت: مصر فازت بركلات الترجيح «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وشارك روبوت ضمن فريق الربوتات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، فى فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث الروبوت بعد استعراضه أمام الحضور مؤكدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن فريق الروبوتات المشارك في تأمين المنتدى.

وقال المهندس محمد عبدالرحمن مدير تطوير الأعمال الإقليمى لإحدى الشركات المصرية العاملة فى قطاع الروبوت، إن المنتجات التى يعملون عليها تخطت المراحل التجريبية، مشيرا إلى أن الروبوتات التى يطوروها مفيدة للمستشفيات والمصانع والمستودعات.

من جهته، توقع الروبوت دويت بفوز مصر أمام كوت ديفوار فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، بضربات الترجيح وهو ما تحقق بالفعل الليلة.

وحقق المنتخب الوطنى الفوز أمام نظيره الإيفوارى، اليوم الأربعاء، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات ثمن نهائى كأس الأمم الإفريقية 2021