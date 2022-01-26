إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى واستئناف الحركة الملاحية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح بسرعة 6 عقدات واتجاه الرياح شمالية / غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وجرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء شرم الشيخ مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 30 إلى 35 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية والضغط الجوي 1002 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وتقرر إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.