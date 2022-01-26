"التعليم" تعلن محذوفات اللغة العربية لطلاب الدمج بالثانوية العامة 2022

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب ذوى الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوى العام، وأسوة بالأعوام السابقة تم حذف الأجزاء الصعبة من منهج اللغة العربية تخفيفا على الطلاب، مضيفة أن المحذوفات شملت: القراءة إرادة التغيير، والقصة الجزء الثانى والنحو الوحدة السادسة والسابعة والأدب المسرحية المقال الرواية والمدرسة الواقعة.
وفى النصوص، درس النسور والأبيان صفحات من 8 حتى 15 من نص غربة وحنين والأبيات من 10 حتى 19 من نص المساء والتكافل الاجتماعي كانت جزيرة العرب إلى آخر النص، ورثاء مي - المقطع الثالث والرابع أهواك يا وطني من قول الشاعر مهما استبد الليل إلى آخر النص، ومن أنت يا نفسى، الكنيسة نورت من قوله، ومع ذلك النور المحمر إلى آخر النص.
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