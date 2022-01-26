كيروش: قدمنا مباراة رائعة أمام كوت ديفوار نستحق عليها الثناء وسنبدأ التحضير للمغرب

توجه كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بالشكر للاعبيه بعد الأداء الجيد الذى حققوه طوال الـ120 دقيقة وقت لقائهم مع كوت ديفوار والذى انتهى لصالح الفراعنة 5/4 بركلات الترجيح، فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، والتى تأهل فيها المنتخب لدور الثمانية ليضرب موعدا مع نظيره المغربى يوم الأحد المقبل.

وأضاف كيروش فى المؤتمر الصحفى: "قدمنا مباراة رائعة ويجب على الجماهير أن تكون فخورة باللاعبين، نستحق الفوز ولكن كوت ديفوار قدموا مباراة رائعة أيضا، ولديهم مدرب رائع ولاعبون مميزون".

وقال المدير الفنى للمنتخب الوطنى: "اليوم حقق المنتخب فوزًا رائعًا، لقد ضحينا كثيرًا لنكون الفريق الأفضل على أرض الملعب خاصة من اللاعبين أصحاب المهارات والذين يجيدون المراوغة"، مطالبا بالإشادة بأداء اللاعبين ودعمهم بالشكل اللائق مؤكدا: "لأنهم يستحقون الاحترام والمساندة، خاصة أن المباراة كانت أمام فريق قوى ورائع لكننا كنا أصحاب الأداء الأفضل".

وكشف المدير الفنى للمنتخب: "الناس لا ترضى بالأداء الجيد فقط، تريد المزيد ولذلك علينا الاستعداد جيدًا لمنتخب المغرب الذى نكن له كل الاحترام بالتأكيد، نحن فى بطولة رسمية وليست رحلة إلى الحديقة هناك أجواء صعبة نواجهها فى تلك البطولة".

واعترف المدرب البرتغالى بالقول إن البداية فى البطولة كانت صعبة بعد الخسارة أمام نيجيريا فى الجولة الأولى من دور المجموعات والخسارة بهدف مقابل لا شيء، ولكن أداءنا يتطور بصورة تدريجية ونريد الاستعداد الآن لمباراة المغرب".

وأضاف كيروش: "الضغط الجماهيرى القادم من مصر علينا جزء من اللعبة، والمشاركة فى بطولة تعنى الفوز والفوز فقط، وبالتالى من هنا يأتى الضغط"، مختتما حديثه بأن الفريق سيبدأ الاستعداد من الآن لمباراة المغرب ولا نريد التركيز على أى مباراة أخرى قادمة حتى نفوز على أسود الأطلس.