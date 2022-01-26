الصحافة البرتغالية تحتفل بتأهل كيروش مع منتخب مصر لربع نهائي أمم أفريقيا

احتفلت الصحافة البرتغالية بتأهل المدير الفنى كارلوس كيروش مع منتخب مصر إلى دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار خلال المواجهة التى جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة المقامة حاليا فى الكاميرون، وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وتأهل منتخبنا الوطنى المصرى لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح على حساب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي.

ويواجه منتخبنا الوطنى نظيره منتخب المغرب فى دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، فى الخامسة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "أحمدو أهيدجو".

وقالت صحيفة "أبولا": "محمد صلاح يؤهل مصر بواسطة كارلوس كيروش لربع نهائي كأس أمم أفريقيا".

صحيفة ابولا فيما عنونت صحيفة "ريكورد" قائلة: "منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش يقضي على كوت ديفوار بركلات الترجيح والتقدم في كأس أفريقيا للأمم". صحيفة ريكورد

وقال موقع "futebol365": "مصر بقيادة كارلوس كيروش يطيح بكوت ديفوار من كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح".