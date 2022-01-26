/675409/الببج-رامي-يهنئ-رجال-المنتخب--التامنة-هتجيبوها-يا-رجالة

حرص البيج رامي طل مصر والعالم في مستر أوليمبيا على تهنئة منتخبنا الوطني بعد الفوز على كوت ديفوار في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية في المباراة التي أقيمت بين الفريقين وأنتهت نتيجتها بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين سلبيا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الببج رامي يهنئ رجال المنتخب : «التامنة هتجيبوها يا رجالة»

وقال البيج رامي خلال فيديو نشره على الفيس بوك : " مبروك يا رجالة مصر ، لاعيبة رجالة ووحوش، وإن شاؤ الله ترجعوا بالثامنة مش هنقبل غير بالمركز الأول زي ماعودتنوا، ربنا معاكم يا أبطال".

الببج رامي يهنئ رجال المنتخب

ونجح منتخب مصر في حسم التأهل للدور القادم بعد الفوز على المنتخب الإيفواري بمجموع 5 ركلات صحيحة مقابل 4 ركلات فيما تصدى محمد أبو جبل للركلة الخامسة بنجاح ليمنح الفراعنة بطاقة التأهل لدور الـ 8 من كأس الأمم الإفريقية.

على جانب أخر تحدث عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، حول مباراة مصر وكت ديفوار ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية على قناة " etc": "مباراة المغرب ستكون خارج التوقعات والحسابات مطالبا لاعبي المنتخب الوطني الأول بضرورة استمرار هذا الأداء، بسبب أداء لاعبي المنتخب الوطني امام كوت ديفوار في بطولة الأمم الأفريقية".

وأضاف أن مباراة المغرب لا تقل أهمية عن مباراة كوت ديفوار، و أنه لديه تخوف من انخفاض العامل البدني للمنتخب امام أسود الأطلسي، بعد المجهود الكبير المبذول في مباراة اليوم أمام كوت ديفوار.

وزاد: “ جميع لاعبي منتخب مصر يستحقوا الشكر على المجهود والأداء الرجولي الذي قدموه أمام منتخب كبير ومرشح للفوز بالبطولة”.