/675412/مبروك-لرجالتنا-نجوم-الفن-يحتفلون-بفوز-مصر-على-كوت-ديفوار

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر، على تهنئة المنتخب، بعد انتصاره على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن كأس الأمم الأفريقية.

دوت الخليج يرصد تعليقات نجوم الفن على فوز منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال صورة لاعب كرة القدم الكابتن محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلاً: «مبروك يرجالة.. مصر في دور ال٨ يالله».

عزيز الشافعي

ونشر عزيز الشافعي صورة بصحبته الفنان أشرف عبد الباقي والفنان هاني رمزي، معلقا عليها “من #السعوديه مبروك ل #مصر استمتعت بالتشجيع بصحبة الفنانين الكبار و يارب دايما”.

شيرين ومحمد أنور

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، مهنأة الشعب المصري: «مبروك يا مصر»، في حين كتب الفنان الشاب محمد أنور: «بلدنا في القلوب متشالة.. ومهما تضيق عليها الحال، ولادنا قدها ورجالة، ما معرفش الهزار».

حسن الرداد

وكتب حسن الرداد في تويتة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: “الف مبروك لرجالة منتخب مصر ، اداء رجولى و ان شاء الله ترجعوا بالبطولة”.

محمد هنيدي

وكتب محمد هنيدي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”قائلاً: “مبروك لمصر، فرحان جدا جدا مستوى فوق الوصف، من زمان مشفناش منتخب مصر كدة، مبروك لمصر ومبروك لكل اللاعيبة الرجالة اللي شرفونا، عايزين التامنة يا رجالة”.

سمية الخشاب

وكتبت سمية الخشاب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”أقوي ماتش في البطوله، بجد برافو وشكرًا ليكم كلكم يا أبطال.

فوز مصر على كوت ديفوار

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة مصر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري

خط الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، إريك بايلي، سيرجي أورييه

خط الوسط: فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري

خط الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي