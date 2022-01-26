/675413/الذهاب-للوقت-الإضافي-بعد-التعادل-السلبي-لنتيجة-مباراة-غينيا-الإستوائية-ومالي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غينيا الإستوائية ومالي، في لقاء جمع بين المنتخبين في دور ثمن نهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا التعادل السلبي، يتوجه اللقاء للوقت الإضافي، لحسم الفريق المؤهل والفائز في المباراة، للدور ربع نهائي البطولة، لموجهة السنغال.

شهدت أجواء مباراة غينيا الإستوائية ومالي، على العديد من الحماس من قبل الطرفين، وبالأخص من الجانب الغيني، والذي يمتلك أربع بطاقات صفراء في المباراة حتى الأن.

تشكيل غينيا الإستوائية أمام مالي:

حراسة المرمي : أونوو

خط الدفاع : اكابو ، اوبيانج ، كوكو ، ندزنج

خط الوسط : سلفادور ، جانيت ، ماشين ، ميراندا

خط الهجوم : بيكور ، هانزا

تشكيل مالي:

حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو

خط الدفاع: هماري تراوري، فايلو ساكو، بوبكار كيكي كوياطي، ماسيديو هايدارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، محمد كامارا، بفيس بيسوما

خط الهجوم: أداما تراوري، إبراهيما كوني، موسى دومبيا

نتيجة مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون

انتهت أحداث مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون، بنتيجة هدف دون رد، لصالح غينيا، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب غينيا الإستوائة من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 38 عن طريق بابلو جانت، من خلال تسديدة صاروخية من بابلو جانيت لاعب منتخب غينيا من على حدود منطقة الجزاء سكنت المرمى على يسار المرمى.

نتيجة مباراة مالي وموريتانيا

انتهت أحداث مباراة مالي وموريتانيا، بنتيجة هدفين دون رد، للأول، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث جولات المجموعة السادة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

نجح المنتخب المالي من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، عن طريق ماساديو هايدارا، من خلال كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح مالي لمسها موسى دومبيا لتصل إلى هايدرا يسار منطقة الجزاء سددها قوية بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وأكد منتخب مالي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق ابراهيما كونيه، من خلال تسديدة من إبراهيما كونيه من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى موريتانيا ليسجل الهدف الثاني لصالح مالي.