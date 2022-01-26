"بعد خروجه من العزل"..السيسي يطمئن على صحة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

/675414/بعد-خروجه-من-العزلالسيسي-يطمئن-على-صحة-الفنان-عبد-الرحمن-أبو-زهرة

توجت نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن قام الاخير بالإطمئنان على صحة والده نتيجة لتعرضه لأزمة الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

السيسي يهاتف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكتب أحمد أبو زهرة عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: “تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن ابوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذه اللمسة الانسانية واللفتة الجميلة بإتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان علي الوالد وعلي صحته والتحدث اليه مما كان له اكبر الاثر الايجابي علي معنوياته”.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وفي السياق ذاته، طمأن نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور على حالته الصحية وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكشف أحمد ابو زهرة بتصريحات صحفية، الحالة الصحية لوالده، وقال: "والدى الحمد لله حالته اتحسنت عن الأول، والأن لا يحتاج إلى ماسك الأكسجين".

وتابع أبو زهرة: "إن شاء الله فى الايام القادمة ايخرج من المستشفي بعد عمل الفحوصات الازمة".

ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تطمئن الجمهور

ونفت سارة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الأخبار المتداولة: "والدى صحته جيدة، ولم يدخل العناية المركزة مثلما نشرت بعض المواقع".

إصابة عبد الرحمن ابو زهرة بفيروس كورونا

وأعلنت فى الأيام الماضية، إصابة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد حصوله على ثلاث جرعات من لقاح كورونا، والتزامه بمعاير الوقاية والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة المصرية.

مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 43، حضور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ونجله عازف البيانو أحمد أبو زهرة.

وانطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الدورة 43 في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الجمهور وهم سامو زين، وهاني عادل، وهلة سلامة، وصبري فواز، وفاطمة النبوي، وأروى جودة، وإلهام شاهين، وصبا مبارك، الراقصة جوهرة، فضلا عن الفنانة نهلة سلامة بعد غياب 6 أيام.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته الـ 43، ليصل للرقم قياسي في حضور الجمهور لم يحدث منذ 25 عاما الأخيرة لمهرجان القاهرة بالتذاكر المباعة بلغت 42 ألف تذكرة ومازلنا نعمل بطاقة 80% بسبب كورونا.