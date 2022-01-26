/675415/الزمالك-يهنئ-منتخب-مصر-على-التأهل-أمام-كوت-ديفوار-صور

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بتهنئة لمنتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار والتأهل لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر نادي الزمالك بيان رسمي على صفحته الرسمية، يهنئ من خلال منتخب مصر ولاعبيه والجهاز الفني والطبي والإداري وجميع البعثة المتواجده في الكاميرون.

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، حول إصابته خلال مواجهة مصر وكوت ديفوار ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " بشكر أبو جبل على الأداء الذي قدمه، كما أوجه الشكر إلى عصام الحضري على مجهوداته معنا".

وأضاف: "جميع اللاعبين بيلعبوا بأسم مصر، و أي حد موجود فاهم كدا، وأحنا كلنا اخوات لا يوجد فرق بينا".

وأشار: " أي حد يلعب هيكون قد المسئولية، وكلنا على قلب واحد وحلمنا واحد وهو الفوز بالبطولة، ولا ننظر لأي شئ أخر".

مصر تقصي كوت ديفوار وتتأهل لربع النهائي.. الفراعنة تهزم الأفيال

وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الترجح وأبو جبل يتألق

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.

تشكيل مصر أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش