/675416/نشوى-الشريف-حياة-كريمة-جاءت-بروح-الجمهورية-الجديدة-استهدفت-المواطن-الأكثر-احتياجا

قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن منتدى شباب العالم سبقه عقد العديد من الورش التحضيرية، من اجل الاستعداد بشكل جيد للمنتدى.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءها عبر برنامج شباب أون لاين المذاع عبر الفضائية المصرية، منوهة هذه الورش اختصت بريادة الأعمال وتناول قضية التغير المناخي وطرح الحلول، والتعريف أيضا بمباردة حياة كريمة المبادرة التنموية الأعظم في العالم.

نشوى الشريف: حياة كريمة جاءت بروح الجمهورية الجديدة استهدفت المواطن الأكثر احتياجا

وتحدثت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، النائبة نشوى الشريف عن مبادرة حياة كريمة موضحة أنها استهدفت المواطن الأاكثر احتياجا في القرى والريف المصري، والذين عانوا على مدار عقود طويلة من التهميش وعدم الاهتمام، وجاءت هذه المبادرة لتثبت عكس ذلك.

ونوهت النائبة نشوى الشريف ان حياة كريمة جاءت بروح الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن معظم القائمين عليها شباب وهو ما يؤكد أنهم عصر اساسي لبناء المستقبل.

وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي والبيئة يتفقدون جناح شباب قمة المناخ في معرض الكتاب برفقة عضو التنسيقية

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين، بحضور لفيف من الوزراء وممثلي الهيئات الدولية والعربية.

وتشارك في المعرض، مؤسسة شباب بتحب مصر، الممثل الرسمي لتحالف المناخ الإفريقي في مصر، من خلال جناح شباب قمة الجناح في صالة رقم ٣ جناح رقم B23، وذلك من خلال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

استقبل الجناح اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتناولت زيارات الوزراء شرح عن المناخ، والذي يتناول الطريق إلى قمة المناخ ٢٧ في شرم الشيخ المزمع انعقادها العام الجاري، وأهم الاحداث المعنية بالمناخ، منذ قمة جلاسكو وحتي معرض الكتاب، إلى جانب تقديم توعية لزوار المعرض عن أهمية التوعية بالتغيرات المناخية وأبرز البرامج التي تنفذها المؤسسة للاستعداد لهذه القمة، منها برنامج رواد المناخ، ومشروع شجرة النيل، ومشروع الضفاف النظيفة، كذلك تدشين الاتحاد المصري للتغيرات المناخية.

ويرحب الجناح بزوار المعرض الراغبين في المشاركة في الأنشطة المتنوعة المتعلقة.

نشوى الشريف: التغير المناخي قضية خطيرة له عواقب كبيرة ومصر أدركت خطورتها

وأكملت النائبة نشوى الشريف، ان التغير المناخي له عواقب كبيرة ومن بين هذه الأمور الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي.

نشوى الشريف: الدولة المصرية أيقنت خطورة التغيرات المناخية

ونوهت النائبة نشوى الشريف ان الدولة المصرية أيقنت خطورة التغيرات المناخية وتسعى جاهدة لايجاد حلول من شانها الحد من مخاطره، على الرغم انها من الدول أقل تاثيرا من حيث نسبة الاضرار الناجمة عنها.