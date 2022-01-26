/675417/وزير-الرياضة-يجب-أن-نكون-مصدر-دعم-للمنتخب-وليس-العكس

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على تقديم الشكر بشكل خاص وعام، للمنتخب الوطني، على الفوز والتأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، على حساب منتخب كوت ديفوار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال وزير الرياضة في مداخلة هاتفية مع إسلام صادق، مقدم برنامج "البريمو"، على قناة تين: "عليينا جميعاً أن نكون مصدر دعم للمنتخب، وليس عناصر تفرقة في صفوف فريقنا الوطني".

تصريحات وزير الشباب والرياضة

وأكمل: "سعيد بعودة الروح والإنتظام الذي قدمه المنتخب الوطني، أمام كوت ديفوار".

وواصل: "عودة الروح اليوم امام كوت ديفوار، بعد البطولة العربية، فرحتنا الأكبر ومكسبنا في العودة للروح لقميص المنتخب".

وزاد: "علينا جميعا أن ندعم الجهاز الفني والفريق، لأن المشوار ليس سهل ولم ينتهي، فأمامنا تأهل لكأس العالم، ومشوار مع البطولة".

وأضاف: "اليوم بعد مباراة كوت ديفوار، لم يكن هناك تعب أو إرهاق في صفوف المنتخب بعد الفوز".

وأردف: "التواصل والدعم المستمر، كمسئول علينا أن أقوم به بشكل مباشر، والأكثر على التواصل معه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأشار: "على الإعلام تدعيم المنتخب وبالعكس في الأفضل أن يكون أن تقدمه أمثال لاعبي المنتخب الأسبق".

واختتم: "الإعداد النفسي هو الرأي العام، ودا الأكثر تأثير على نفسية لاعبي المنتخب، وعلينا تقديم الدعم المكثف".

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والصعود لدور الثمانية لمواجهة المغرب.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.