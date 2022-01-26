/675418/كارول-سماحة-تكشف-موعد-إطلاق-أغنيتها-الجديدة-فوضى

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن البوستر الخاص بأغنيتها الجديدة «فوضى»، مشيرة إلى طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليجيرصد تفاصيل أغنية فوضى لكارول سماحة

وشوقت كارول سماحة الجمهور لاغنيتها الجديدة من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وتعد الأغنية من كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف، ومن المُقرر طرحها قريبا خلال الأيام القادمة.

كارول سماحة في مبادرة اتكلم عربي

و قد نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو من كواليس مشاركتها بمبادرة «اتكلم عربي» خلال الأيام الماضية.

وظهرت كارول سماحة، في الفيديو برفقة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، هذا إلى جانب دمج أغنيتها «اتكلم عربي» للمبادرة لتماشيها مع أحداث الفيديو، وكانت ترتدي بدلة ذات لون لبني، وقميص أبيض.

وكانت قد علقت كارول سماحة على الفيديو، قائلة: «مشاركتي في ندوة اتكلم عربي في إكسبو دبي 2020 لدعم اللغة العربية، في اليوم العالمي للغة العربية، برعاية رئاسة الجمهورية المصرية، ومعالي وزيرة الهجرة نبيلة مكرم».

كلمات أغنية اتكلم عربي لكارول سماحة

لكلام مش الحروف دا عيون مليانة شوف لغة بلادك ... يعني ذاتك تحررك من اي خوف اتعلم واتكلم عربي هنا اهلك حضنك وامانك فاتحين احضانهم بالعربي

...... ف بلاد تانية جميلة أكيد إتربيت وكبرت هناك لكن الشمعة اللي حتقيد وحتفضل ف الشدة معاك ناسك اللي يخافوا عليك ويحاربوا الأهوال علشانك .... الجسر اللي مابينا الكلمة والكلمة دي الدفا والنور تعرف لغتي وتكلمني تلغي المسافات والسور لما تشوف النيل بعينيك الفرحة تلون احزانك.

فيلم بالصدفة يشهد تألق كارول سماحة

وعلى الصعيد الآخر، كان قد عرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة مؤخرًا على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.