/675421/علي-محمد-علي-بعد-الفوز-على-كوت-ديفوار-السلام-عليكم-مصر-عادت-إليكم

تحدث المعلق المصري علي محمد علي، حول تأهل مصر الكبير على كوت ديفوار لدور الثمانية من كاس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال علي محمد علي في تصريحات تليفزيوينة على قناة تن ببرنامج “البريمو”: " ابارك للاعيبة منتخب مصر، لما بننتقد بيبقى عشان خاطر مصر، وضع مصر الطبيعي الفوز باللقب".

وأضاف: "السلام عليكم مصر عادت إليكم الجملة دي بسبب فرحتي لأداء منتخب مصر، بعد أول مبارتين لما قلقنا قدام نيجيريا وغينيا بيساو".

وزاد: " شوفنا أمام كوت ديفوار روح قتالية كبيرة، والروح القتالية تغلبت على أداء منتخب كوت ديفوار، وهو دا منتخب مصر الذي نعرفه".

وأختتم قائلاً: " كوت ديفوار من المنتخبات القوية اللي لازم تعمل حسابهم ، بالرغم من عدم تأهلهم للمرحلة النهائية من تصفبات كأس العالم، ومباراة المغرب القادمة ستكون قوية".

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وأصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الترجح وأبو جبل يتألق

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.

تشكيل مصر أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش