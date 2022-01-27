/675429/وزير-الشباب-جيل-المنتخب-الحالي-يتميز-عن-غيره-في-عدد-المحترفين-وفوزنا-على-كوت-ديفوار-أعطانا-الثقة

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على فوز المنتخب المصري، علي كوت ديفوار، موضحا أنه شيء جميل وكبير ويعطي الثقة في المنتخب الذي يعاد بناءه مرة اخرى، منوها إلى انه يجب ان يكون هناك صبر بجانب الدعم.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يحدث في مصر تقديم الإعلامي شريف خيري والمذاع على فضائية الحياة، منوها أن منتخب مصر بعد 2011 حتى 2017 لم يقدم نتائج مرجوة، موضحا هناك نتائج لمنتخب مصر حتي البطولات الأفريقية لم نتأهل لها وعند تأهلنا إلي كأس العالم ذهبنا وتم الفوز علينا في 3 مباريات بسبب ضعف الأداء، مشيرا غلى أن هذا الجيل من افضل الاجيال الذي يوجد به محترفين مصل صلاح والنني وتريجية، حيث يوجد ما يقرب من 22 لاعب محترف بالخارج.

وزير الشباب: جيل المنتخب الحالي يتميز عن غيره في عدد المحترفين.. وفوزنا على كوت ديفوار أعطانا الثقة

ونوه الدكتور أشرف صبحي أنه على الجميع أن يقف خلف المنتخب بكل قوه وجدية، مشيرا إلى أن بداية البطولات الأفريقية لا تعبر عن استمراريتها .

وتابع صبحي انه يوجد روح بين اللعيبة تسعى للحفاظ على المنتخب، مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك نقد فني، ولكن يمون بجانب الدعم.

فوز مصر على كوت ديفوار

وحقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية، والصعود لدور الثمانية لمواجهة المغرب.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

وصعدت مصر اليوم على حساب كوت ديفوار منذ قليل في دور الـ 16 لكأس أمم افريقيا وتتجه لمواجهة المغرب في دور الـ 8.